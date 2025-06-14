Mourinho'nun yeni yardımcıları belli oldu

Mourinho'nun yeni yardımcıları belli oldu
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Fenerbahçe'nin yeni sezon planlaması kapsamında, teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibine katılacak yeni antrenörler belli oldu. Bu isimlerin Antonio Dias, Joao Tralhao ve Pedro Machado oldu. Ayrıca, Fenerbahçe'nin Premier Lig'den sürpriz bir ismi Mourinho'nun yardımcılığına getirmeyi planladığı da gelen bilgiler arasında.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezonun planlaması devam ederken dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibine katılması beklenen antrenörler de belli oldu.

PREMIER LİG'DEN DE ARAYIŞ VAR

Çalışmalarını Premier Lig'de sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun yardımcılığı görevine sürpriz bir ismi getirmeyi planlıyor.

YENİ YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun teknik ekibinde yer alacak yeni isimler belli oldu. Buna göre Antonio Dias, Joao Tralhao ve Pedro Machado'nun ekipte yer alması bekleniyor.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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