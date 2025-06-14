Mourinho'nun yeni yardımcıları belli oldu

Süper Lig devi Fenerbahçe'de yeni sezonun planlaması devam ederken dünyaca ünlü Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibine katılması beklenen antrenörler de belli oldu.

PREMIER LİG'DEN DE ARAYIŞ VAR

Çalışmalarını Premier Lig'de sürdüren Fenerbahçe, Jose Mourinho'nun yardımcılığı görevine sürpriz bir ismi getirmeyi planlıyor.

YENİ YARDIMCILARI BELLİ OLDU

Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun teknik ekibinde yer alacak yeni isimler belli oldu. Buna göre Antonio Dias, Joao Tralhao ve Pedro Machado'nun ekipte yer alması bekleniyor.