Volkan Demirel'den bomba Jose Mourinho iddiası

Ziraat Türkiye Kupası'nda ezeli rakibi Galatasaray'la eşleşen Fenerbahçe'de tüm gözler Jose Mourinho'nun üzerinde olacak. Samsunspor karşısında berabere kalarak çok önemli 2 puan bırakan Portekizli teknik adam sert bir dille eleştirilirken, sarı lacivertli kulübün efsane isimlerinden Volkan Demirel'in eşleşmeyle ilgili yaptığı yorum camiada resmen olay yarattı.

"BU MAÇ BAŞKA MAÇ"

Jose Mourinho'nun geleceğinin Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile oynanacak derbiye bağlı olduğunu iddia eden Demirel, "Ali Koç, Jose Mourinho ile yola devam etme kararı almıştı. Bence Fenerbahçe, bu maçı bekliyor. Kimse bir kaç hafta önce 0-0 biten maçla bu eşleşmeyi karşılaştırmasın bu maç başka bir maç. Burada saha avantajın var seyirci avantajı var ve tur atlayacaksın. Fenerbahçe-Galatasaray derbisi Mourinho'nun geleceğini belirleyecek.

Geçen sene Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı yendi ama Galatasaray şampiyon olduğu için o galibiyetin tadı tuzu olmamıştı. Eğer Fenerbahçe Galatasaray'a elenirse Mourinho ile gelecek sezon devam edilmez. Yeni teknik direktör yerli mi olur yabancı mı olur bilmiyorum ama eğer Fenerbahçe kupada Galatasaray'ı geçemezse Mourinho tartısı eksiye düşer" dedi.