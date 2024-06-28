Mourinho istedi, Ali Koç alıyor! Fenerbahçe'den genç yıldıza resmi teklif

Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Udinese forması giyen Lazar Samardzic için somut adım attı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine resmi teklifi yaptı.

UDİNESE TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Udinese forması giyen Lazar Samardzic için resmi teklif yaptı. Haberde Lazar Samardzic için en iyi teklifi sarı-lacivertlilerin yaptığı ve Udinese'nin bu teklifi kabul etmek istediği belirtildi.

SAMARDZIC SÜRE İSTEDİ

İtalya Serie A'dan bir çok talibi olan genç futbolcu, transfer konusunda aceleci davranmıyor. Sırp yıldız, tüm teklifleri gördükten son kararını vermek istiyor.

MOURINHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDA

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda titizlikle yürütüyor. Sarı-lacivertlilerin resmi teklif yaptığı 22 yaşındaki orta saha, Portekizli teknik adamın transfer listesinin en başında yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Udinese ile 34 maça çıkan Samardzic, 6 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Lazar Samardzic, Sırbistan formasıyla Euro 2024'te 2 maçta süre aldı.