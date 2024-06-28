Üye Girişi
Haberler

Mourinho istedi, Ali Koç alıyor! Fenerbahçe'den genç yıldıza resmi teklif

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, bir süredir gündeminde olan ve teknik direktör Jose Mourinho'nun transfer listesinin başında yer alan Lazar Samardzic için kulübü Udinese'ye resmi teklif yaptı. İtalyan ekibi, sarı-lacivertlilerin teklifine sıcak bakıyor. 22 yaşındaki Sırp yıldız ise diğer teklifleri değerlendirdikten sonra son kararını verecek.

Fenerbahçe bir süredir peşinde olduğu Udinese forması giyen Lazar Samardzic için somut adım attı. Sarı-lacivertliler, İtalyan ekibine resmi teklifi yaptı.

UDİNESE TEKLİFE SICAK BAKIYOR

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Udinese forması giyen Lazar Samardzic için resmi teklif yaptı. Haberde Lazar Samardzic için en iyi teklifi sarı-lacivertlilerin yaptığı ve Udinese'nin bu teklifi kabul etmek istediği belirtildi.

Mourinho istedi, Ali Koç ikiletmeden alıyor! Fenerbahçe'den genç yıldıza resmi teklif

SAMARDZIC SÜRE İSTEDİ

İtalya Serie A'dan bir çok talibi olan genç futbolcu, transfer konusunda aceleci davranmıyor. Sırp yıldız, tüm teklifleri gördükten son kararını vermek istiyor.

MOURINHO'NUN LİSTESİNİN BAŞINDA

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Fenerbahçe, transfer çalışmalarını teknik direktör Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda titizlikle yürütüyor. Sarı-lacivertlilerin resmi teklif yaptığı 22 yaşındaki orta saha, Portekizli teknik adamın transfer listesinin en başında yer alıyor.

Mourinho istedi, Ali Koç ikiletmeden alıyor! Fenerbahçe'den genç yıldıza resmi teklif

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon Udinese ile 34 maça çıkan Samardzic, 6 gol atıp 2 de asist yapmıştı. Lazar Samardzic, Sırbistan formasıyla Euro 2024'te 2 maçta süre aldı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

İtalya Serie A Udinese Calcio Jose Mourinho Fenerbahçe Ali Koç Futbol Spor Haberler

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Elektriğe yüzde 38 zam! Yeni tarife 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

 Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

Öğretmen eşini öldüren uzman çavuş, polislerle çatışıp yaralı olarak kaçtı

 Esad'ın 'Girişimlere açığız' mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

Esad'ın "Girişimlere açığız" mesajına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan olumlu yanıt

 Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti

Burak Özçivit, kendisiyle kalp işareti yapmak isteyen kadın hayranını reddetti
500

Yorumlar (1)

Orhan Karakisla:

alınırsa süper olur

4
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title