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MKE Ankaragücü, Mert Can ve Onur Efe Ekri ile profesyonel sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, altyapı futbolcuları Mert Can ve Onur Efe Ekri ile beşer yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Başkan Faruk Koca'nın da katıldığı imza töreni Beştepe tesislerinde gerçekleşti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, altyapı futbolcularından Mert Can ve Onur Efe Ekri ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz altyapı kategorilerinde forma giyen 2005 doğumlu futbolcumuz Mert Can ve 2004 doğumlu futbolcumuz Onur Efe Ekri ile beşer yıllık profesyonel sözleşme imzalandı. Beştepe tesislerimizde yapılan imza törenine Başkanımız Sayın Faruk Koca katıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor

Trendyol Süper Lig MKE Ankaragücü Onur Efe Mert Can Spor Haberler

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