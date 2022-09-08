MKE Ankaragücü, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Gökhan Akkan'ı kiraladı
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Gökhan Akkan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Gökhan Akkan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Galatasaray'da forma giyen Emre Kılınç ile Taylan Antalyalı ve Çaykur Rizespor'un kalesini koruyan Gökhan Akkan'ın sezon sonuna kadar kiralandığı belirtildi.
Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor