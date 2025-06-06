Milli Yüzücülerden Tarihi Başarı: 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya

Milli Yüzücülerden Tarihi Başarı: 2 Altın, 1 Gümüş ve 1 Bronz Madalya
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Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası'nda milli yüzücüler, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Ayrıca takım halinde ikinci olarak da büyük bir başarı elde ettiler.

Milli yüzücüler, Portekiz'de düzenlenen Artistik Yüzme Comen Kupası'nda 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazanarak, bu branşta tarihi bir başarı yakaladı. Milli sporcular, organizasyonda takım halinde de ikincilik başarısı gösterdi.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Madeira'da gerçekleştirilen Artistik Yüzme Comen Kupası yarışlarını ay-yıldızlı sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile tamamladı.

Milliler, bu başarısıyla ülkeler sıralamasında takım halinde de ikinci olarak tarihi bir başarıya imza attı.

Bu başarıyı "Artistik yüzme tarihimizde bir ilk" başlığıyla duyuran Türkiye Yüzme Federasyonu da milli sporcuları, antrenörlerini ve teknik ekibini tebrik etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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