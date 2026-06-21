Su İnal'dan Dünya Su Sporları Kupası final etabında altın madalya

Avrupa gençler şampiyonu milli yüzücü Su İnal, Dünya Su Sporları (World Aquatics) Kupası final etabında altın madalya kazandı.

2028 Olimpiyatları hedefi doğrultusunda çalışmalarını, açık su yüzmenin önde gelen isimlerinden Sharon van Rouwendaal ile Antalya'da sürdüren milli yüzücü, Portekiz'in Setubal kentinde düzenlenen Dünya Kupası'nın 2026 sezonundaki dördüncü ve final etabına katıldı.

Su, açık yaş kategorisinde 29 ülkeden 48 elit sporcunun yer aldığı 10 kilometrelik mücadelede dünya gençler sıralamasında birinciliğe yükseldi.

Dünya Su Sporları'nın Mısır, İspanya, İtalya, Portekiz'de seri halinde düzenlediği şampiyonalarda yarışan en genç sporcu olan Su İnal, genel klasmanda da 23. sırada yer alarak dikkat çekici bir başarıya imza attı.