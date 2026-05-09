Haberler

Milli para masa tenisçiler, Slovenya'daki turnuvada 2'si altın 4 madalya kazandı

Milli para masa tenisçiler, Slovenya'daki turnuvada 2'si altın 4 madalya kazandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nde milli sporcularımız, Lasko'da düzenlenen organizasyonda 2 altın ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarı elde etti.

Dünya Para Challenger Masa Tenisi Serisi'nin Lasko ayağına katılan milli sporcular, 2 altın, 2 bronz olmak üzere 4 madalya kazandı.

Türkiye Masa Tenisi Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Slovenya'nın Lasko kentindeki organizasyonda tek erkek ve kadınlar kategorisinde müsabakalar gerçekleştirildi.

Tek erkekler klas 4-5 kategorisinde mücadele eden Abdullah Öztürk ile tek kadınlar klas 11'de mücadele eden Ebru Acer, altın madalya elde etti.

Tek kadınlar klas 10 kategorisinde Merve Cansu Demir ve klas 4-5 kategorisinde yarışan İrem Oluk da turnuvayı bronz madalyayla tamamladı.

Kaynak: AA / Çağlanur Tuncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkındaki iddiaları nedeniyle CHP lideri Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Özgür Özel'in Bakan Gürlek hakkındaki sözlerine soruşturma
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor

Tiryakilere kötü haber! Kullanımı tamamen yasaklanıyor

Türkiye'den Doğu Akdeniz hamlesi! Komşu'da büyük panik var

Türkiye'den "Komşu"yu ayağa kaldıran hamle! Büyük panik var
Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı

Ankara pavyonlarına operasyon! Neredeyse her milletten kadın vardı
Cenazede tepki çeken olay: 'Hakkımı helal etmiyorum' diye bağırdı

Cenaze namazı sırasında "Hakkımı helal etmiyorum" diye bağırdı
Almanya tek kullanımlık elektronik sigaraları yasaklıyor

Tiryakilere kötü haber! Kullanımı tamamen yasaklanıyor

Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi

Cinsel ilişkiye girenlerin çıkardığı sesler Sivaslı anneyi isyan ettirdi
Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan'ı hedef alan Özgür Özel'e tepki

Türkiye Basın Federasyonu’ndan Sinan Burhan'ı hedef alan Özel'e tepki