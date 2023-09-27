Milli sporcular Belçika'da Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor
Milli Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Belçika'da düzenlenecek olan 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor. Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Emre Dodanlı'dan oluşan milli takım, başantrenör Yılmaz Göktekin yönetiminde Spor Sarayı Salonu'nda son provalarını gerçekleştirdi.
Milli sporcular, 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Belçika'da devam etti.
Antwerp kentinde 30 Eylül-8 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyon için Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Emre Dodanlı'dan oluşan Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, başantrenör Yılmaz Göktekin önderliğinde antrenmanlarını sürdürdü.
Milli cimnastikçiler, organizasyonun yapılacağı Spor Sarayı Salonu'nda yarışma öncesi podyum antrenmanında altı alette son provalarını yaptı.