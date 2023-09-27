Milli sporcular Belçika'da Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

Milli Artistik Cimnastik Erkek Milli Takımı, Belçika'da düzenlenecek olan 52. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası için antrenmanlarını sürdürüyor. Ferhat Arıcan, Ahmet Önder, Adem Asil, Mehmet Ayberk Koşak, Kerem Şener ve Emre Dodanlı'dan oluşan milli takım, başantrenör Yılmaz Göktekin yönetiminde Spor Sarayı Salonu'nda son provalarını gerçekleştirdi.