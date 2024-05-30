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Milli Sporcu Aslı Demir, Darende'de öğrencilerle buluştu

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Milli Sporcu Aslı Demir, Darende'de öğrencilerle bir araya gelerek ailenin başarıda önemli olduğunu vurguladı ve gençlere pes etmemeleri ve çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Malatya'nın Darende ilçesinde öğrencilerle buluşan Milli Sporcu Aslı Demir, ailenin başarıda çok önemli olduğunu belirterek, gençlere asla pes etmemeleri ve çok çalışmaları tavsiyesinde bulundu.

Darende'de Kadınlar Derneği tarafından yürütülen "Geleceği Kuran Kadındır" adlı proje kapsamında Serbest Stil Güreşte Milli Sporcu Aslı Demir, Darende Anadolu Lisesi'nde kız öğrencileriyle buluştu.

Programın açılışında konuşan Kadınlar Derneği Başkanı Nuray Ateş, "Yürütmekte olduğumuz projemizin bu bölümünde, genç kızlarımıza rol model olabilecek; onların meslek seçiminde esin kaynağı olabilecek bir kadınla buluşturmak istedik. Bu kapsamda öğrencilerimizi, Bireysel Kadınlar Güreşlerinde Dünya ikinciliği başta olmak üzere birçok müsabakada derecesi olan milli sporcumuz Aslı Demir ile buluşturduk" şeklinde konuştu.

"Aile desteği çok önemli"

Kız öğrencilerle sohbet eden milli sporcu Aslı Demir ise kadın olmanın spor yapmaya ve sporcu olmaya engel teşkil etmediğini vurgulayarak, "Ailenin desteği çok önemlidir. Kendimden örnek verecek olursam, bugün uluslararası başarı elde ediyor ve ülkemizi temsil edebiliyorsam bunu öncelikle aileme borçluyum. Onların destek ve teşvikleri çok önemli. Ben bütün başarılarımı beni teşvik eden aileme ve devletime borçluyum. Beden eğitimi öğretmeniyim. Hem öğretmenlik yapıyorum hem de bireyselde ülkemi başarılı bir şekilde temsil etme gayreti içerisindeyim. Kadın olmam başarıma engel değildir" ifadelerini kullandı.

"Kendinize güvenin, pes etmeyin"

Konuşmasından sonra öğrencilerin sorularını cevaplayan Aslı Demir, kızların kendilerine güvenmelerini, çok çalışmalarını ve asla pes etmemelerini istedi. Darende Anadolu Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Kutlu, okullarında kız öğrencilere yönelik bu programı gerçekleşmesinden dolayı Darende Kadınlar Derneği yönetim kuruluna, milli sporcu Aslı Demir'e ve emeği geçen herkese teşekkür etti. Dernek tarafından katılımcı öğlencilere verilen ikramın ardından program sona erdi. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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