Milli Rafting Takımları, Dünya Şampiyonası'nda İki Bronz Madalya Kazandı

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Dünya Gençler ve 23 Yaş Altı Rafting Şampiyonası'nda Türkiye, 19 ve 23 yaş altı kategorilerinde bronz madalya kazandı. Turnuva, Slovenya'nın Nova Gorica kasabasında gerçekleştirildi.

Dünya Gençler ve 23 Yaş Altı Rafting Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcular, 19 ve 23 yaş altı kategorilerinde 2 bronz madalya kazandı.

Türkiye Kano Federasyonunun açıklamasına göre, Slovenya'nın Nova Gorica kasabasında düzenlenen organizasyonda, 19 ve 23 yaş altı takım nehir inişi yarışmaları yapıldı.

Hem 19 hem de 23 yaş altı milli takımı, bu kategoride dünya 3'üncüsü oldu.

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
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