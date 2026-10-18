Milli karateciler Polonya'da 1 gümüş ve 2 bronz madalya kazandı

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Polonya'da düzenlenen Dünya 21 Yaş Altı, Gençler ve Ümitler Karate Şampiyonası'nda milli sporcular 1 gümüş ve 2 bronz madala kazandı.

Türkiye Karate Federasyonunun açıklamasına göre, Bielsko-Biala kentinde gerçekleştirilen organizasyonda ümit kadınlar kumite 61 kiloda mücadele eden Ela Su Yıldırım, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Genç erkek kumite 55 kiloda mücadele eden Kerem Yaray ile ümit kadınlar kumite +61 kiloda yarışan Sare Kaya ise bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA