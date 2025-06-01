Milli Karateciler Fas'ta 3 Bronz Madalya Kazandı

Milli Karateciler Fas'ta 3 Bronz Madalya Kazandı
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Türkiye Karate Federasyonu, Fas'ta düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında milli karatecilerin 3 bronz madalya kazandığını açıkladı. Kadınlar kumite 55 kiloda Tuba Yakan, erkekler kumite 75 kiloda Ömer Faruk Yürür ve kumite 60 kiloda Eray Şamdan başarı gösterdi.

Milli karateciler, Fas'ta düzenlenen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında 3 bronz madalya kazandı.

Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Rabat'da organize edilen Karate 1 Premier Lig müsabakalarında kadınlar kumite 55 kiloda milli karateci Tuba Yakan bronz madalyanın sahibi oldu.

Turnuvada, erkekler kumite 75 kiloda milli sporcu Ömer Faruk Yürür ile kumite 60 kiloda Eray Şamdan da Türkiye adına bronz madalya elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
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