Milli Judocular Bakü Grand Slam Turnuvası'nda Madalya İçin Mücadele Edecek
Türkiye Judo Federasyonu, 14-16 Şubat tarihlerinde Bakü'de gerçekleştirilecek Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek milli judocuları açıkladı. Turnuvada 37 ülkeden toplam 265 sporcu tatamiye çıkacak.
Milli judocular, Bakü Grand Slam Turnuvası'nda madalya mücadelesi verecek.
Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de 14-16 Şubat tarihlerinde gerçekleştirilecek Grand Slam Turnuvası'nda 37 ülkeden 265 sporcu tatamiye çıkacak.
Bakü Grand Slam Turnuvası'nda mücadele edecek 3'ü kadın 7 milli judocu şöyle:
Tuğçe Beder (48 kilo), Muhammed Ali Demirel (66 kilo), Fidan Ögel (70 kilo), Bilal Çiloğlu (73 kilo), Hilal Öztürk (+78 kilo), Musa Şimşek (81 kilo), İbrahim Tataroğlu (+100 kilo).