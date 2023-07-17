Milli halterci Yağmur, antrenman için 220 kilometre yol katediyor

KAYSERİ'de, 2 yıl önce vücut yapısı nedeniyle antrenörünün salıncakta sallanırken keşfettiği Yağmur Bulut (14), 1-10 Temmuz tarihlerinde Moldova'da düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'nda Avrupa 3'üncüsü oldu. Elde ettiği başarının ardından memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesine gelen Bulut, "İlçedeki antrenman yaptığımız yeri kapattıkları için Bünyan'a gitmek zorunda kaldık. Yeşilhisar'dan Bünyan'a gidiş-geliş toplam 220 kilometre yol gidiyorum. Yol gittiğim için antrenmanlarda performansım düşüyor ve yorulmuş oluyorum. Buraya, sadece kendim için değil, tüm kız çocukları için salon ve antrenör getirmelerini istiyorum. Yeşilhisar'da bu sporu yapan 20 kişi vardık. Onlar da bu zorluğu çekmek istemediler. Hepsi bıraktı" dedi.< Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde yaşayan Yağmur Bulut'u, antrenör Ahmet Yalçın Danacı 2 yıl önce parkta salıncakta sallanırken gördü. Bulut'un anatomik yapısının halter sporuna uygun olduğunu düşünen Danacı, aile ile görüşerek Yağmur'u haltere başlattı. Bulut, yaşadıkları ilçedeki antrenman yaptığı salon kapandığı için evlerine gidiş-geliş toplam 220 kilometre uzaklıkta bulunan Bünyan ilçesine gitmeye başladı. Geçen süreçte bir çok başarı elde eden Bulut, 1-10 Temmuz tarihleri arasında Moldova'da düzenlenen U15 ve Yıldızlar Avrupa Halter Şampiyonası'na katıldı. Genç sporcu 71 kilo kaldırarak, Avrupa 3'üncüsü oldu. Yaşadığı süreci anlatan Bulut, "Biz parkta arkadaşımla sallanıyorduk. Hoca yanımıza geldi ve tanıştık. Anatomik yapımın haltere uygun olduğunu düşündü ve beni salona çağırdı. Ailemden izin aldık ve haltere başladım. Yarışmalara hazırlandık. Hazırlıklardan 4 ay sonra ilde düzenlenen yarışmada şampiyon oldum. İldeki yarışmalardan 2 ay sonra düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda da 2'ncilik elde ettim. İlçedeki antrenman yaptığımız yeri kapattıkları için Bünyan'a gitmek zorunda kaldık. Kayseri'den gidiş-geliş yaptık. Bayağı bir zorlandık. Kilometrelerce yol gittim. Sonrasında bizi yurda geçirdiler. 7-8 ay boyunca yurtta kaldım. Yurtta kaldığım süreçte Türkiye Şampiyonası'na katılarak şampiyon oldum. Buradan aldığım derece ile kampa seçildim. 1.5 ay boyunca kampta antrenman yaptım. Kamptaki antrenmanlardan sonra Avrupa Şampiyonası'na katılarak 3'üncü oldum" diye konuştu.spor salonunun kapatıldığı belirten baba Ömer Bulut ise, "Kızım halter hocası ile tanışmış. 'Haltere gitmek istiyorum' dedi. Biraz da dersleri zayıftı. Haltere gönderdim. Yarışmalarda başarılı oldu. Hocaları sayesinde dereceler elde etti. Avrupa 3'üncüsü olduğu için gurur duyduk. Daha iyi yerlere gelmesini temenni ediyoruz. Bu süreçte zorluklar oldu. Kızımın antrenman yaptığı yeri kapattılar. Kızım, buraya 110 kilometre uzaklıkta bulunan Bünyan'a gidiyor. Tatillerde kalacak yer sıkıntısı var. Buradaki kapanan salon için, 'anlaşması bitmiş, hoca görevinden alındı' dediler. Çocuklar salona alınmadı. Kayseri'de de yakınlarının yanında kaldığı zaman zorluk yaşıyor. Yeşilhisar'daki çocuğun Bünyan'a gitmesin gönlüm razı olmuyor. 5 kız çocuğum var diye evimizi, köyden ilçeye taşıdık. İlçede daha fazla imkan bulunacağını düşündük. Umduğumuz olmadı. Buraya bir spor tesisi açılmasını istiyoruz. Antrenman yapacak yer olursa çok seviniriz. Diğer çocuklar da içinde iyi olur. İlçe olarak kız çocuklarına biraz daha sahip çıkılsın. Kadın ve erkek ayrımı yapılmasın" ifadelerini kullandı.<