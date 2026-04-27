Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nda kas sakatlığı tespit edildi
İtalya'nın Inter ekibi, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun sakatlandığını duyurdu.
Kulübün açıklamasında, yapılan kontroller sonucunda Hakan Çalhanoğlu'nun sol baldırındaki soleus kasında gerilme tespit edildiği belirtildi.
Milli oyuncunun durumunun ilerleyen günlerde yeniden değerlendirileceği aktarıldı.
Bu sezon 30 maçta Inter forması giyen Hakan, 12 gol kaydetti.
Son olarak Inter'in Torino deplasmanından 2-2'lik beraberlikle döndüğü maçın kadrosunda yer alan milli futbolcu, mücadelede süre almamıştı.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan