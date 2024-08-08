Milli boksörümüz Esra Yıldız Kahraman'dan 'XX' göndermesi

Paris Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Esra Yıldız Kahraman, yarı finalde mağlup olduğu ve daha önce cinsiyet testini geçemeyen boksörle dövüşmesine "X kromozomu" işareti yaparak tepki gösterdi.

5-0 YENİLDİ

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil eden milli boksör Esra Yıldız Kahraman, 57 kilo yarı final mücadelesinde Tayvanlı Lin Yu Ting ile karşılaştı. Tayvanlı sporcuya 5-0 yenilerek finale çıkma şansını kaybeden milli boksör bronz madalya kazandı.

XX' İLE TEPKİ GÖSTERDİ

Esra Yıldız Kahraman, 2023'te yapılan DNA testlerinde XY kromozomu bulunduğu iddia edilerek Dünya Şampiyonası'ndan men edilen boksör Lin Yu Ting'e yenildikten sonra "XX" işareti yaptı.

Son dünya şampiyonasından men edilen Yu Ting için Uluslararası Boks Birliği (IBA), Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) gönderdiği mektubunda "Yapılan testosteron testleri neticesinde Lin Yu-Ting ve Imane Khelif gerekli uygunluk testlerini karşılayamadı ve diğer kadın yarışmacılara göre rekabet avantajına sahip olduklarının kesin olduğunu" yazmıştı.

"PES ETMEYECEĞİM"

Elinden gelen her şeyi yaptığını vurgulayan Esra, "Dün bazı şansızlıklar yaşadım ve hastalandım. Burada bronz madalya kazandım. 'Nasip böyleymiş' diyelim, Los Angeles 2028'de altın madalyayı hedefliyorum. Onu alana kadar da pes etmeyeceğim" dedi. Esra, maçlardan önce Türk halkının desteğini hissettiğini belirterek, "Beni tanıyan ya da tanımayan, sözlü veya yazılı olarak ulaşan ve dua eden herkese çok teşekkür ediyorum" ifadesini kullandı.

NE ANLAMA GELİYOR ?

İnsan vücut hücreleri böylece 23 çiftten oluşan 46 adet kromozoma sahiptir. Bunların 22'si erkek ve kadında aynıdır ve otozomal kromozom olarak adlandırılır. Kalan çift ise cinsiyet kromozomlarını oluşturur. Kadınlarda 46,XX, erkeklerde ise 46,XY normal kromozom kuruluşu olarak bulunmaktadır.

Kahraman X işareti ile kadın kategorisinde yarışan XY kromozoma sahip sporcuları işaret etti.

BAKAN DA PAYLAŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak müsabakayı salonda izledi. Müsabaka sonrası gerçekleştirdiği paylaşımda Bakan Osman Aşkın Bak, Kahraman'ın "Xé işreti yaptığı fotoğrafı paylaşarak "Esra Yıldız Kahraman Olimpiyat Üçüncüsü! Harika mücadele ettin Esra, seninle gurur duyuyoruz!" ifadelerini kullandı.