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Midtjylland-Beşiktaş maçının ardından

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- Siyah-beyazlı takımın sol beki Rıdvan Yılmaz: "İlk yarı biraz durgunduk ama ikinci yarı daha iyi pozisyonlar bulduk. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum"

Beşiktaş'ta sol bek Rıdvan Yılmaz, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanş maçının ikinci yarısında daha iyi oynayarak turu geçtiklerini söyledi.

Danimarka ekibi Midtjylland'ı deplasmanda 2-0 yenerek tur atlayan Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcusu, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmada çok iyi mücadele ettiklerini anlatan Rıdvan, "Buraya gelirken bu maçın zorlu olacağını zaten biliyorduk. İlk yarı biraz durgunduk ama ikinci yarı daha iyi pozisyonlar bulduk. Takım arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Önümüzdeki maça hazırlanalım." diye konuştu.

Rıdvan Yılmaz, bireysel performansıyla ilgili soruya, "İlk yarı açıkçası biraz durgundum. İkinci yarı biraz daha kendimi bulduğumu düşünüyorum. Ama ilk yarı açısından istediğim Rıdvan sahada değildi. Her gün gelişmeye devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Takım olarak çok çalıştıklarını anlatan Rıdvan, "Gerekli her şeyi zaten bize aktarıyor. Hocamız çok istekli. Arkadaşlarım da çok istekli. Çok güzel bir hava var. Bu havayı bozmadan aynı şekilde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın Danimarka takımı karşısında iki maçta da kalesini gole kapattığı hatırlatılan Rıdvan Yılmaz, "Gol yememek çok önemli. Aynı zamanda hem gol yemedik hem gol bulduk. Her zaman maça çıkmadan önce gol yememek için birbirimize ikazlarda bulunuyoruz. Güzel galibiyet. İnşallah UEFA Avrupa Ligi'ne kalacağız. Kolay olmayacak. Biz dersimizi iyi çalışıp orada da elimizden gelen mücadeleyi verip yenmek için oynayacağız." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA
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