Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye damga vuran an ise Mert Hakan Yandaş'ın hakeme karşı kullandığı ifadeler oldu.

MERT HAKAN'DAN HAKEME SERT TEPKİ

Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın hakemin yanına giderek ilginç ifadeler kullandığı görüldü.

"BURADAN ÇIKAMAZSIN"

Hakemin yanına giden Yandaş'ın "Hocam dikkatli ol buradan çıkamazsın" dediği görüldü. Tecrübeli oyuncunun hakeme bu tarz bir ifade kullanması sosyal medyada infial yarattı.