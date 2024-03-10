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Mert Hakan Yandaş, maçın hakemini tehdit etti: Dikkatli ol, buradan çıkamazsın

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Fenerbahçe'nin sahasında Pendikspor'u konuk ettiği maçta sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın mücadelenin hakemine "Hocam dikkatli ol, buradan çıkamazsın" dediği duyuldu. O anlar kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, sahasında Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye damga vuran an ise Mert Hakan Yandaş'ın hakeme karşı kullandığı ifadeler oldu.

MERT HAKAN'DAN HAKEME SERT TEPKİ

Maçın ilk yarısını 1-0 geride kapatan sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş'ın hakemin yanına giderek ilginç ifadeler kullandığı görüldü.

"BURADAN ÇIKAMAZSIN"

Hakemin yanına giden Yandaş'ın "Hocam dikkatli ol buradan çıkamazsın" dediği görüldü. Tecrübeli oyuncunun hakeme bu tarz bir ifade kullanması sosyal medyada infial yarattı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Mert Hakan Yandaş Pendikspor Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (5)

Ancinsan Toranaga:

Nurtopu gibi bir çete(le)miz oldu naMert hakan yandaş

35
2
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Winse man:

Şaşırdık mı hayır , kenarbahçe gülü

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Şerafettin Berk:

İki hafta adam oldu sandık yine döndü eski halinr

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Karaşal:

Hakem akıllı adam söz dinlemiş

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Mustafa Kaya:

malesef takıma zarar feza gelir trabzonda olmaz. bu tip oyuncularla şampıyonluk uzakta

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