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Mert Hakan Yandaş'ın kaderi, Mourinho'nun ağzından çıkacak 2 kelimeye bağlı

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Fenerbahçe'de sözleşmesi biten Mert Hakan Yandaş, yeni sözleşme için Jose Mourinho'nun kararını bekliyor. Başkan Ali Koç, Mert Hakan'la görüştü ve "Son kararı Mourinho verecek" dedi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve henüz yeni kontrat imzalamayan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği merak konusu.

"KARARI MOURINHO VERECEK"

Başkan Ali Koç'un da tecrübeli oyuncuyla görüştüğü ve "Son kararı Mourinho verecek" dediği belirtildi. Mert Hakan da Jose ile ilerleyen günlerde bir görüşme yapacak.

9 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkan Mert Hakan, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyebildi.

Mert Hakan Yandaş'ın kaderi, Mourinho'nun ağzından çıkacak 2 kelimeye bağlı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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Yorumlar (1)

JokerAllame:

KOMUTANNN

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