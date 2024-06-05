Mert Hakan Yandaş'ın kaderi, Mourinho'nun ağzından çıkacak 2 kelimeye bağlı

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sözleşmesi biten ve henüz yeni kontrat imzalamayan Mert Hakan Yandaş'ın geleceği merak konusu.

"KARARI MOURINHO VERECEK"

Başkan Ali Koç'un da tecrübeli oyuncuyla görüştüğü ve "Son kararı Mourinho verecek" dediği belirtildi. Mert Hakan da Jose ile ilerleyen günlerde bir görüşme yapacak.

9 GOLE KATKI VERDİ

Bu sezon Fenerbahçe'de 27 maça çıkan Mert Hakan, söz konusu karşılaşmalarda 3 gol ve 6 asistlik performans sergileyebildi.