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Mersinspor, Karşıyaka'yı Uzatmada Geçti

Mersinspor, Karşıyaka'yı Uzatmada Geçti
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 18. hafta mücadelesinde Mersinspor, normal süresi 80-80 eşitlikle sona eren maçta Karşıyaka'yı uzatma bölümünde 94-87'lik skorla yenmeyi başardı.

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız

Mersinspor: Cobbs 22, Pineiro 4, Cruz 29, Kairys 7, Canberk Kuş 8, Olaseni 6, Efianayi 12, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 4, Deniz Kılıçlı

Karşıyaka : Ozan Yılmaz 10, Hakan Sayılı 14, Akyazılı, Gallinat 19, Muhsin Yaşar 21, Efe Yılmaz, Efe Ergi Tırpancı 16, Mehmet Efe Demirel 2, Mert Celep 5

1. Periyot: 15-23

Devre: 29-42

3. Periyot: 54-66

Normal süre: 80-80

Beş faulle çıkanlar: 31.00 Hakan Sayılı ( Karşıyaka ), 38.00 Canberk Kuş (Mersin Spor ), 41.00 Thomas Akyazılı ( Karşıyaka ), 43.27 Muhsin Yaşar ( Karşıyaka ), 44.00 Kartal Özmızrak (Mersin Spor)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersinspor, konuk ettiği Karşıyaka'yı normal süresi 80-80 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 94-87 yendi.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Spor
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