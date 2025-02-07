Mersinspor, Karşıyaka'yı Uzatmada Geçti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki 18. hafta mücadelesinde Mersinspor, normal süresi 80-80 eşitlikle sona eren maçta Karşıyaka'yı uzatma bölümünde 94-87'lik skorla yenmeyi başardı.
Salon: Servet Tazegül
Hakemler: Zafer Yılmaz, Fatih Arslanoğlu, Uğur Akyıldız
Mersinspor: Cobbs 22, Pineiro 4, Cruz 29, Kairys 7, Canberk Kuş 8, Olaseni 6, Efianayi 12, Emre Tanışan 2, Kartal Özmızrak 4, Deniz Kılıçlı
Karşıyaka : Ozan Yılmaz 10, Hakan Sayılı 14, Akyazılı, Gallinat 19, Muhsin Yaşar 21, Efe Yılmaz, Efe Ergi Tırpancı 16, Mehmet Efe Demirel 2, Mert Celep 5
1. Periyot: 15-23
Devre: 29-42
3. Periyot: 54-66
Normal süre: 80-80
Beş faulle çıkanlar: 31.00 Hakan Sayılı ( Karşıyaka ), 38.00 Canberk Kuş (Mersin Spor ), 41.00 Thomas Akyazılı ( Karşıyaka ), 43.27 Muhsin Yaşar ( Karşıyaka ), 44.00 Kartal Özmızrak (Mersin Spor)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 18. haftasında Mersinspor, konuk ettiği Karşıyaka'yı normal süresi 80-80 eşitlikle geçilen maçın uzatma bölümünde 94-87 yendi.