Mersin'in tarihi ve doğal güzellikleri, 4 ülkeden 882 sporcuya parkur olacak

Mersin'de gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu'nda 4 ülkeden 882 sporcu, doğal ve tarihi güzellikler arasında yer alan parkurda yarışacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesince organize edilen Uluslararası Kilikya Ultra Maratonu 9 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Belarus ve Tacikistan'dan 882 atlet, 10 kilometre Kızkalesi Parkuru, 33 kilometre Lamos Parkuru, 53 kilometre Kilikya Ultra Parkuru olmak üzere 3 kategoride mücadele edecek.

Kızkalesi, Elaiussa Sebaste Antik Kenti, Cennet-Cehennem Obrukları, Adam Kayalar kabartmaları ve Kanlı Divane Ören Yeri gibi tarihi ve doğal güzellikler arasında koşacak sporcular, dereceye girmek için ter dökecek.

"Kentimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sunan çok önemli organizasyon"

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürü Bünyamin Gökayaz, AA muhabirine, bugüne kadar düzenlenen 4 maratonda kentte 2 bin 287 sporcunun ağırlandığını söyledi.

Önemli organizasyona yeniden ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Gökayaz, her geçen yıl maratona katılımın arttığını dile getirdi.

Etkinliği "Spor kenti Mersin" misyonu çerçevesinde düzenlediklerini anlatan Gökayaz, "Bu sene 700 sporcu 10 kilometre yarışlarında, 159 sporcu 33 kilometrede, 23 sporcu da 53 kilometrede ter dökecek. Bu etkinlik kentimizin ve ülkemizin tanıtımına katkı sunan çok önemli organizasyon." diye konuştu.

Gökayaz, maratonda atletlerin kentin doğal ve tarihi güzellikler arasında ter dökeceğini ifade etti.

Organizasyonu her yıl daha iyi noktaya götürme hedefinde olduklarını vurgulayan Gökayaz, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonu ilk düzenlediğimizde büyüyeceğinden emindik. Yıllar sonra çok önemli yerlere geleceğini biliyorduk. İlk başladığımız sene 300 sporcu vardı, şimdi 900'e yaklaştı. Çok ciddi artış var. Her sene katılım artacak. Maraton çok önemli tarihi mirasın içerisinden geçiyor. Çıtamız yüksek, bundan sonra da Mersin'in tanıtımını yapmayı sürdüreceğiz."