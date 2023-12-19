Menteşe Ege Yıldızları Alanyaspor'u 5-2 Mağlup Etti

Menteşe Ege Yıldızları takımı Amasya'da karşılaştığı Alanyaspor'u 5-2'lik skorla mağlup ederek galibiyet elde etti. Takımın antrenörü Serkan Şen, oyuncularını tebrik ederek şampiyonluk hedeflerini belirtti.

Menteşe Ege Yıldızları takımı Amasya'da karşılaştığı Alanyasporu 5-2 lig skorla mağlup etti.

Menteşe Ege Yıldızları, Salon Hokey Türkiye Süper Ligi karşılaşmasında Alanyaspor'u 5-2'lik skorla mağlup ederek kazandı.

Menteşe Ege Yıldızları sporu antrenörü Serkan Şen yaptığı açıklama 'da" Takımımız 2 periyotta 2-0 mağlup iken 3. Periyotta kendilerini toparladılar ve takımımızı 5-2 lik galibiyet ile 20 puana çıkarmayı başardılar. Ben buradan takımımızın oyuncularına teşekkür ediyorum ve hedefimiz buradan şampiyon olarak çıkmak "dedi. - MUĞLA