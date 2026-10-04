Haberler

Melikgazi Kayseri Basketbol, Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yenerek ikinci haftayı kazandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Melikgazi Kayseri Basketbol, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yendi. Maçta Melikgazi Kayseri Basketbol'da Jones 29, Turgutlu Belediyespor'da Fair 27 sayıyla en skorer oyuncular oldu.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Niyazi Yasin Kahraman, Sezer Bor, Erhan Erdoğan

Melikgazi Kayseri Basketbol : Gamze Takmaz 5, Littleton 4, Pelin Gülçelik 12, Merve Uygül 3, Kaur 9, Jones 29, Mompremier 2, Bengisu Alper, Feray Dalkılıç

Turgutlu Belediyespor: Bone 7, Ferda Yıldız 3, Fair 27, Cowling 12, Senay Zeybek, Melike Yalçınkaya, Nihan Dabakaoğlu, Dilara Tongar, Rohani Kıran 4, Kovacevic 5

1. Periyot: 15-16

Devre: 26-33

3. Periyot: 43-44

Melikgazi Kayseri Basketbol, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yendi.

Kaynak: AA
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Kızıyla görüşen genci 13 bıçak darbesiyle öldürdü

Yol kenarında ölü bulunan gencin katili bakın kim çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Olay iddia: Netanyahu seçimleri erteletmek için savaş çıkaracak

Bu iddia doğruysa vay dünyanın haline: Seçimi erteletmek için...
Kocası eve kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı

Kocası eve gizli kamera taktı! İzlediği görüntü karşısında donup kaldı
Mağaza önünde muştalı saldırı! 7 kişi 1 genci aralarına alıp dehşeti yaşattı, korkunç anlar kamerada

Mağaza önünde muştalı dehşet kamerada! 7'si birden saldırdı
Sarallarla barışan Sedat Şahin'den ilk sözler

Sarallarla barıştıktan sonra yemek düzenledi: İşte ilk sözleri
Topluma böyle kazandırılıyorlar! Hükümlülere sofralık zeytin yapımı öğretildi

Hükümlüler topluma böyle kazandırılıyor! 5 günlük kursu tamamladılar
Deprem sırasında yamaçtan kopan kaya kütlesi paniğe neden oldu

Görüntüler deprem esnasında çekildi
Mut'ta gazino ve otellere ahlak operasyonu! 72 mağdur ifade verdi, 22 kişi tutuklandı

Gazino ve otellerde 72 mağdur çıktı! 22 kişi tutuklandı