Melikgazi Kayseri Basketbol, Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yenerek ikinci haftayı kazandı

Melikgazi Kayseri Basketbol, Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yenerek ikinci haftayı kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Melikgazi Kayseri Basketbol, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yendi. Maçta Melikgazi Kayseri Basketbol'da Jones 29, Turgutlu Belediyespor'da Fair 27 sayıyla en skorer oyuncular oldu.
Salon: Kadir Has Kongre Merkezi
Hakemler: Niyazi Yasin Kahraman, Sezer Bor, Erhan Erdoğan
Melikgazi Kayseri Basketbol : Gamze Takmaz 5, Littleton 4, Pelin Gülçelik 12, Merve Uygül 3, Kaur 9, Jones 29, Mompremier 2, Bengisu Alper, Feray Dalkılıç
Turgutlu Belediyespor: Bone 7, Ferda Yıldız 3, Fair 27, Cowling 12, Senay Zeybek, Melike Yalçınkaya, Nihan Dabakaoğlu, Dilara Tongar, Rohani Kıran 4, Kovacevic 5
1. Periyot: 15-16
Devre: 26-33
3. Periyot: 43-44
Melikgazi Kayseri Basketbol, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği Turgutlu Belediyespor'u 64-58 yendi.