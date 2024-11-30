Melikgazi Kadın Basket Takımının 8 Haftalık Performansı

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi ekiplerinden Melikgazi Kadın Basket takımı, ligde geride kalan 8 haftada 3 kez kazanıp 5 kez kaybederken, 603 sayı üretti. Takımın en skorer ismi 141 sayı üreten Crystal Simone Dangerfield oldu.

Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde mücadele veren Melikgazi Kadın Basket takımı, oynadığı 8 maçta 3 kez kazanırken 5 kez de kaybetti. Puan tablosunda 5. sırada bulunan sarı-kırmızılılar, 603 sayı üretirken potasında ise 649 sayı gördü. Bu maçlarda 251 kez ribaund alan, 140 asist yapan, 71 top çalma ve 15 blok yapan Melikgazi Kadın Basket takımında 90 top kaybı, 141 faul oldu. Sarı kırmızılı takımda en çok sayı üreten isim Crystal Simone Dangerfield oldu. 26 yaşındaki Amerikalı oyuncu 8 maçta 141 sayı üretti. Senegalli oyuncu Sokhna Adji Fall 8 maçta 125 sayı ile takımın en çok sayı üreten ikinci ismi oldu.

Geride kalan 8 maçta 1 maçta görev yapan Aslıhan Çınar ile 3 maçta görev alan Özge Bilgin ise henüz sayı üretemedi. - KAYSERİ