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Mehmet Ayberk Koşak, halka finalinde 13.800 puanla 6'ncı oldu

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Rotterdam'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda Mehmet Ayberk Koşak, halka aleti finalini 13.800 puanla 6'ncı sırada tamamladı. Koşak, olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcularla yarıştığını belirterek mutlu olduğunu söyledi.

Hollanda'da düzenlenen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda milli sporcu Mehmet Ayberk Koşak, halka aleti finalinde 13.800 puan alarak 6'ncı sırada yer aldı.

Türkiye Cimnastik Federasyonunun açıklamasına göre, Rotterdam kentinde gerçekleştirilen şampiyonada Mehmet Ayberk Koşak, halka aleti finalinde gösterdiği performansla 13.800 puan topladı.

Milli sporcu bu sonuçla halka aleti disiplinini 6'ncı sırada tamamladı.

Yarışmaya ilişkin görüşlerini paylaşan Mehmet Ayberk Koşak, dünya şampiyonasında finalde mücadele etmekten dolayı mutlu olduğunu belirterek, "Bu sene başından beri her yarışmada performansımı artırarak devam ediyorum, o yüzden çok mutluyum. Burada olimpiyat ve dünya şampiyonu sporcular ile yarıştım. Kendi performansımdan neler yapmam gerektiğine dair dersler çıkarttım. Umarım daha güzel yarışlar çıkaracağız." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen de açıklamasında Mehmet Ayberk Koşak'ın finalde mücadele etmesinin önemli olduğunu belirterek, sporcuyu ve teknik ekibini tebrik etti.

Kaynak: AA
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