Mazi kalbinde bir yara! Manchester United'ın efsanesi, Galatasaray'ı unutamıyor

Manchester United'ın eski oyuncularından Bryan Robson, "My Story" isimli belgeselde 1993-1994 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la oynadıkları maçla ilgili açıklamalarda bulundu. NTV Spor'daki haberde Robson'ın Galatasaray maçıyla ilgili kullandığı çarpıcı ifadeler aktarıldı.

İşte Robson'ın Galatasaray hakkındaki açıklamaları:

"GÖRDÜĞÜMÜZ TEK ŞEY DUMANDI"

"Stadyuma vardığımızda içeri girdik ve ısınmaya çıktık. Maçtan önce taraftarlardan bahsetmişlerdi ama yaşadıklarımız çılgıncaydı. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Sahaya çıkmak için merdivenleri kullandığımızda gördüğümüz tek şey dumandı. Zeminin bazı kısımlarını göremiyorduk çünkü çok fazla havai fişek patlamıştı. Sahadaki herkesin size karşı gösterdiği saldırganlık korkutucuydu. En üst seviyede kupalar kazanmak ve böyle durumlarla başa çıkabilmek için zihinsel olarak çok güçlü olmalısınız.

"EN ÜRKÜTÜCÜ ATMOSFERDİ"

Kariyerim boyunca oynadığım deplasman maçlarıyla ilgili pek çok şeyi hatırlıyorum. Galatasaray'la oynadığımız maçtaki tribünler korkutucuydu. Hayatımda oynadığım en ürkütücü atmosferdi.

"POLİS, ERIC'IN KAFASINA VURDU"

Son düdük çaldığında ilk fark ettiğim Eric Cantona oldu. Eric topu aldı ve uzağa dikti. Çünkü sinirliydi. Bunu gözlerinden görebiliyordum. Aptalca bir şey yapacaktı ve bu yüzden yanına gittim. Diğerlerinin sakin olacağını biliyordum. Merdivenlere gelir gelmez polis, Eric'in kafasına vurdu ve bizi merdivenlerden aşağı itmek için müdahale etti. Sonrasında duvara çarptım ve kolumu kırdım. Dirseğime sekiz dikiş atıldı. Bu yüzden UEFA maçtan sonra çok sayıda rapor ve soruşturma istedi.

GALATASARAY TURLAMIŞTI

1993-94 sezonunda Manchester United'la eşleşen Galatasaray, ilk maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılmış, ikinci maçın golsüz eşitlikle tamamlanmasının ardından deplasman golü avantajıyla bir üst tura yükselmişti.

11 ŞAMPİYONLUK YAŞADI

Futbolculuk kariyerine West Bromwich Albion altyapısında başlayan Bryan Robson, 1981'de Manchester United'a transfer oldu. 13 sezon Manchester ekibinin formasını giyen Robson, 345 maçta 74 gol kaydederken ikisi Premier Lig 11 şampiyonluk sevinci yaşadı.

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