Marmaris Ultra Trail, 15 Ülkeden 1226 Sporcu ile Yeniden Koşuldu

TÜRKİYE'NİN önde gelen doğa sporları etkinliklerinden Marmaris Ultra Trail, ikinci yılında yeniden koşucularla buluştu.

"Maviden Yeşile Bir Yolculuk" temasıyla koşulan Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail'de 100K, 70K, 48K, 30K ve 16K etapları start aldı. 15 ülkeden 1226 sporcu, Gökova Körfezi'nden Datça Yarımadası'na, Akdeniz'in büyüleyici manzaraları eşliğinde uzanan rotalarda koşu deneyimi yaşadı. 100K parkuru ve yenilenen 70K etabı saat 07.00'de Atatürk Heykeli önünden başladı. 48K ve 30K etapları saat 08.00'de, 16K parkuru da saat 09.00'da aynı noktadan start aldı. Marmaris Ultra Trail'in startını Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay verdi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinacı da organizasyonun 16K etabında koştu.

Marmaris Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

15 ÜLKEDEN 1226 SPORCU KATILDI

Bu yıl Marmaris Ultra Trail'de Türkiye'nin yanı sıra 14 farklı ülkeden toplam 1226 sporcu, Marmaris'in doğasında buluştu. Organizasyona; Rusya, ABD, Slovakya, Sırbistan, Avusturya, İsveç, KKTC, Polonya, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Kazakistan, Turks ve Caicos Adaları ile Kırgızistan'dan katılan sporcular, Marmaris'in maviyle yeşili buluşturan rotalarında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

YARIN 5K VE ÇOCUK KOŞUSU START ALACAK

Marmaris Ultra Trail'de yarın 5 kilometrelik Rookie Trail ve Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek. 5K etabı saat 08.00'de Atatürk Heykeli önünden start alacak. Minik sporcuların Marmaris'in doğal güzellikleri eşliğinde keyifli bir parkurda koşacağı etap ise aynı noktadan saat 10.00'da başlayacak.

Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri saat 11.30'da Atatürk Heykeli önünde düzenlenecek törenle verilecek.