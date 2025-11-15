Haberler

Marmaris Ultra Trail, 15 Ülkeden 1226 Sporcu ile Yeniden Koşuldu

Marmaris Ultra Trail, 15 Ülkeden 1226 Sporcu ile Yeniden Koşuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris'te düzenlenen ve 'Maviden Yeşile Bir Yolculuk' temasıyla gerçekleştirilen Marmaris Ultra Trail etkinliği, 100K, 70K, 48K, 30K ve 16K etaplarıyla koşucularla buluştu. Aktivitelerde 15 ülkeden toplam 1226 sporcu yer aldı.

TÜRKİYE'NİN önde gelen doğa sporları etkinliklerinden Marmaris Ultra Trail, ikinci yılında yeniden koşucularla buluştu.

"Maviden Yeşile Bir Yolculuk" temasıyla koşulan Anadolu Sigorta Marmaris Ultra Trail'de 100K, 70K, 48K, 30K ve 16K etapları start aldı. 15 ülkeden 1226 sporcu, Gökova Körfezi'nden Datça Yarımadası'na, Akdeniz'in büyüleyici manzaraları eşliğinde uzanan rotalarda koşu deneyimi yaşadı. 100K parkuru ve yenilenen 70K etabı saat 07.00'de Atatürk Heykeli önünden başladı. 48K ve 30K etapları saat 08.00'de, 16K parkuru da saat 09.00'da aynı noktadan start aldı. Marmaris Ultra Trail'in startını Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ile Mint Organizasyon Kurucusu Engin Çetinay verdi. Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinacı da organizasyonun 16K etabında koştu.

Marmaris Ultra Trail; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Valiliği, Marmaris Kaymakamlığı, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Marmaris Ticaret Odası ve Türkiye Atletizm Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirildi.

15 ÜLKEDEN 1226 SPORCU KATILDI

Bu yıl Marmaris Ultra Trail'de Türkiye'nin yanı sıra 14 farklı ülkeden toplam 1226 sporcu, Marmaris'in doğasında buluştu. Organizasyona; Rusya, ABD, Slovakya, Sırbistan, Avusturya, İsveç, KKTC, Polonya, Portekiz, Fransa, Bulgaristan, Kazakistan, Turks ve Caicos Adaları ile Kırgızistan'dan katılan sporcular, Marmaris'in maviyle yeşili buluşturan rotalarında unutulmaz bir deneyim yaşadı.

YARIN 5K VE ÇOCUK KOŞUSU START ALACAK

Marmaris Ultra Trail'de yarın 5 kilometrelik Rookie Trail ve Çocuk Koşusu gerçekleştirilecek. 5K etabı saat 08.00'de Atatürk Heykeli önünden start alacak. Minik sporcuların Marmaris'in doğal güzellikleri eşliğinde keyifli bir parkurda koşacağı etap ise aynı noktadan saat 10.00'da başlayacak.

Organizasyonda dereceye girenlere ödülleri saat 11.30'da Atatürk Heykeli önünde düzenlenecek törenle verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Zehirlenen ailenin kaldığı otelden iki kişi daha hastaneye kaldırıldı

Ortaköy faciasında yeni gelişme: 2 kişi daha hastaneye kaldırıldı
Şehit ailesine saygısızlık! Taziye devam ederken düğün yapıldı, polis müdahale etti

Şehit ailesine saygısızlık! Şikayet yağdı, polis hemen müdahale etti
Sındırgı beşik gibi sallanıyor: 4.4 büyüklüğünde bir deprem daha

Afet bölgesi ilan edilen ilçede şiddetli bir sarsıntı daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor

Bu dükkanın içinde yatır var! Pide yemeye gelen donup kalıyor
Galatasaray'da Barış Alper dönemi bitiyor

Galatasaray'da Barış dönemi bitiyor! Yerine gelecek isim bile belli
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı

3 ile mevsimin ilk karı düştü! Yollar kapandı
Galatasaray'dan Eren Elmalı ve Metehan Baltacı için karar

Ceza verilecek mi? Galatasaray'dan Eren ve Metehan için son karar
Güllü'nün ölümüyle ilgili soruşturma büyüyor: Dosyaya ikinci savcı atandı

Dosyada kritik detay! Kamera incelemesinde sürpriz bulgular
'Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek' diyen şehit babasının istediği oldu

"Tek isteğim Bahçeli ile görüşmek" diyen şehit babasının istediği oldu
Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri anlattı: Evlerine gidip çocuklarıyla tehdit ettiler

Ranta karşı çıkan belediye başkanı başına gelenleri böyle anlattı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu bahis soruşturması için tarih verdi

Herkesin merak beklediği tarihi duyurdu
Arne Slot gidici! İşte koltuğuna aday isimler

Arne Slot'u gece uyutmayacak gelişme
500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı

500 bin sosyal konut projesine büyük ilgi! İşte başvuru sayısı
Oyuncu Mina Derman'dan 'çocuğa çarptı' iddiasına yanıt

Bebek'te kriz! Ünlü oyuncu "çocuğa çarpıp kaçtı" iddiası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.