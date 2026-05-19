Marmaris'te portatif yüzme havuzu hizmete girdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kurulumu tamamlanan portatif yüzme havuzu hizmete girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Marmaris Gençlik Merkezi yerleşkesine kazandırılan portatif yüzme havuzunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Marmaris'te yaklaşık bir haftada kurulumu tamamlanan 20 metre uzunluğunda ve 125 santimetre derinliğindeki havuz, son dönemde antrenmanlarını farklı ilçelerde sürdürmek zorunda kalan yüzücülerin kullanımına sunuldu.

Törene, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver ile sporcular, antrenörler ve veliler katıldı.

"Gençlik Yılı vizyonuyla çalışmalar sürüyor"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından ilan edilen "Gençlik Yılı" vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Gençlerin sportif faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeleri adına tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Kaya, gençlerin sporla buluşmasını önceleyen her yatırımın büyük önem taşıdığını kaydetti.

"Yaz dönemi boyunca antrenmanlar sürecek"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş da genç sporcuların mağduriyet yaşamaması adına portatif havuzun kısa sürede hizmete alındığını dile getirdi.

Açıkbaş, havuzun yaz dönemi boyunca öğrencilerin ve sporcuların antrenmanlarını kesintisiz sürdürebilmeleri açısından önemli bir imkan sunacağını vurguladı.

Açılışın ardından yeniden suyla buluşan genç sporcular havuzda yüzdü. Sporcular ve veliler, sağlanan imkandan dolayı yetkililere teşekkür etti.