Haberler

Marmaris'te portatif yüzme havuzu hizmete girdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Marmaris'te 19 Mayıs etkinlikleri kapsamında kurulan portatif yüzme havuzu, yüzücülerin antrenmanları için hizmete açıldı. Açılışta Kaymakam Kaya ve İl Müdürü Açıkbaş konuşma yaptı, sporcular havuzda yüzdü.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında kurulumu tamamlanan portatif yüzme havuzu hizmete girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Marmaris Gençlik Merkezi yerleşkesine kazandırılan portatif yüzme havuzunun açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Marmaris'te yaklaşık bir haftada kurulumu tamamlanan 20 metre uzunluğunda ve 125 santimetre derinliğindeki havuz, son dönemde antrenmanlarını farklı ilçelerde sürdürmek zorunda kalan yüzücülerin kullanımına sunuldu.

Törene, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, Marmaris Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Burak Üstündağ, AK Parti Muğla İl Başkanı Cengizhan Güngör, AK Parti Marmaris İlçe Başkanı Muzaffer Aravi, MHP Marmaris İlçe Başkanı Onur Ünver ile sporcular, antrenörler ve veliler katıldı.

"Gençlik Yılı vizyonuyla çalışmalar sürüyor"

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, açılışta yaptığı konuşmada, Muğla Valisi İdris Akbıyık tarafından ilan edilen "Gençlik Yılı" vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Gençlerin sportif faaliyetlerini kesintisiz sürdürebilmeleri adına tüm kurumlarla işbirliği içerisinde çalışmaların devam ettiğini aktaran Kaya, gençlerin sporla buluşmasını önceleyen her yatırımın büyük önem taşıdığını kaydetti.

"Yaz dönemi boyunca antrenmanlar sürecek"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş da genç sporcuların mağduriyet yaşamaması adına portatif havuzun kısa sürede hizmete alındığını dile getirdi.

Açıkbaş, havuzun yaz dönemi boyunca öğrencilerin ve sporcuların antrenmanlarını kesintisiz sürdürebilmeleri açısından önemli bir imkan sunacağını vurguladı.

Açılışın ardından yeniden suyla buluşan genç sporcular havuzda yüzdü. Sporcular ve veliler, sağlanan imkandan dolayı yetkililere teşekkür etti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Trump: İran'a büyük darbe indirmemiz gerekebilir, yakında görürsünüz

Dünya Trump'ın açıklamasını bekliyor, saldırı emrini her an verebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önder Özen Beşiktaş'a geri döndü

Beşiktaş'a geri döndü!
Teğmen Demirtaş'ın göreve iadesi durduruldu

Göreve iade edilen teğmenin üniforması ikinci kez çıkarılıyor
Mogan Gölü'ne atık su deşarjına 1 milyon 680 bin lira ceza

Bu görüntülerin bedeli ağır oldu! Bakanlıktan rekor ceza
Fenerbahçe Beko ile EuroLeague arasında anlaşma sağlandı

Fenerbahçe'de anlaşma duyuruldu
Daha imza atmadan gözden çıkardı! İşte Mourinho'nun gönderilmesini istediği isim

Daha imza atmadan kalemini kırdı! İşte gönderilmesini istediği isim
Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi: İmzalar atıldı

Fenerbahçe'de Mehmet Ali Aydınlar sürprizi: İmzalar atıldı
Tanju Özcan’ın yatta eğlendiği sarışın kadının kim olduğu belli oldu! İfade verdi

Yattaki sarışın kadının kimliği belli oldu! Dikkat çeken "mama" detayı