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Marmaris'te 16. Kış Trofesi Heyecanı Başladı

Marmaris'te 16. Kış Trofesi Heyecanı Başladı
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 16. Kış Trofesi, rüzgarın elverişli olduğu bir günde heyecanla başladı. Bu yıl ilk kez kullanılan orc sistemiyle 5 farklı ülkeden 26 tekne yarıştı. İlk gün iki yarış başarıyla tamamlandı ve yelkenciler keyifli anlar yaşadı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 16. Kış Trofesi büyük bir heyecanla başlarken, bu yıl ilk kez kullanılan orc sistemi dikkat çekti.

Marmaris Uluslararası Yelken Kulübü'nün bu yıl 16. kez düzenlediği kış trofesi, rüzgarın elverişli olduğu bir günde heyecanla başladı. 5 farklı ülkeden 26 teknenin mücadele ettiği yarışlarda, bu yıl ilk kez kullanılan orc sistemi dikkat çekti.

İlk gün planlanan iki yarış da başarıyla tamamlandı. Marmaris'in eşsiz sularında gerçekleşen mücadelelerde yelkenciler keyifli anlar yaşadı. Altı ayaktan oluşan trofenin ilk ayağı yarın yapılacak yarışlarla sona erecek. Kazananlar ise ödüllerine ikinci ayak yarışlarında kavuşacak.

Marmaris, doğası ve rüzgarıyla yelken sporuna bir kez daha unutulmaz bir ev sahipliğiyapıyor. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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