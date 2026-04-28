Marmaris-Kıran etabını kazanan Ivan Sosa basın toplantısında övgüler yağdırdı

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Marmaris-Kıran tırmanış etabını kazanan Kolombiyalı sporcu Ivan Ramiro Sosa, "Ülkeniz muazzam, yarış ve tabiat bir harika" dedi.

61.Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun 132.7 kilometrelik Marmaris -Kıran tırmanış etabını kazanan Kolombiyalı sporcu Ivan Ramiro Sosa yarış sonrası katıldığı basın toplantısında şunları söyledi:

"Tekrar kazanan biri olduğu için çok mutluyum. Tanrıya, takımıma, aileme ve zor zamanlarımda benden daha fazla bana inan herkese teşekkür ederim. Geçen yıl Arter İliak ameliyatı geçirdim. Bugünkü finiş çok zor oldu. Bu kadar olacağını tahmin etmemiştim. 5 kilometre kala atağa kalktım. Belki finişe uzak bir noktaydı ama elimden geleni yaparak sonuna kadar hızımı korumaya çalıştım. ve rakiplerimin önünde bitirmeyi başardım. Arkada çok güçlü bisikletçilerin olduğunu biliyorum. Bu da yarışın henüz bitmediği anlamına geliyor. Bir sonraki dağ etabında finişe daha uzun bir tırmanışlı etap olacak ve 1 saati aşan bir gerilim yaşayacağız. Lider mayoyu takımımla birlikte korumaya kararlıyım. Türkiye'ye kazanmak hedefi ya da denemek için geldim. Bugün normal seviyeme geri dönebileceğimi gösterdim. Belkide kariyerimin en iyi dönemi henüz gelmedi."

Ivan Sosa, Türkiye'deki organizasyona ve tabiata hayran kaldığını ve Türkiye'ye tatil için gelebileceğini sözlerine ekledi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı