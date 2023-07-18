Mardin 1969 Spor, Eyüpspor'dan genç defans oyuncusu Mustafa Eren Damar'ı kiraladı

Mardin 1969 Spor, TFF Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekibi Eyüpspor'dan 19 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Eren Damar'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı. Sportif Direktör Rıdvan Sönmez'in de katıldığı törende imza atan Damar, takımın savunmasını güçlendireceği düşünülüyor. Ayrıca Mardin 1969 Spor, iç transferde Kablan Kaya Tekin, Emir Kireçci, Deniz Özyeşiller, Serhat Değer ve Şiyar Sayyiğit ile sözleşme imzaladığını duyurdu.

Mardin 1969 Spor, Eyüpspor'dan 19 yaşındaki defans oyuncusu Mustafa Eren Damar'ı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

TFF Spor Toto 3. Lig 1. Grup ekibi Mardin 1969 Spor kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Sportif Direktör Rıdvan Sönmez'in de katıldığı törende genç futbolcu Mustafa Eren Damar imza attı.

Rıdvan Sönmez, Damar'ın Çorum FK'de de şampiyonluk yaşadığını hatırlatarak, Rıdvan Sönmez, futbolcunun yetenekli bir stoper olduğunu söyledi.

"Geçen sene güven veren savunmamızda bu transferle çok daha güçlü hale geleceğimize inanıyorum. Mustafa Eren Damar inşallah biz de de çok güzel ve başarılı bir sezon geçirecek." diyen Sönmez, bu transferin hayırlı olmasını diledi.

Öte yandan Mardin 1969 Spor, iç transferde Kablan Kaya Tekin ile 2 yıllık, Emir Kireçci ile 2 yıllık, Deniz Özyeşiller ile 1 yıllık, Serhat Değer ile 3+1 yıllık ve Şiyar Sayyiğit ile 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.