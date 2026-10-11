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Marco Bezzecchi, MotoGP Endonezya GP'sini kazanıp sezonun 5. zaferine ulaştı

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Aprilia takımından Marco Bezzecchi, MotoGP Endonezya Grand Prix'sini kazanarak bu sezon 5. galibiyetini aldı. Raul Fernandez ikinci, Jorge Martin üçüncü olurken Toprak Razgatlıoğlu mekanik sorun nedeniyle yarışı tamamlayamadı.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda Endonezya Grand Prix'sini, Aprilia takımından İtalyan Marco Bezzecchi kazandı.

Sezonun 17. yarışı, Endonezya'nın 4,3 kilometre uzunluğundaki Pertamina Mandalika Uluslararası Pisti'nde gerçekleştirildi.

Marco Bezzecchi, 40 dakika 46.582 saniyelik süresiyle rakiplerini geride bırakarak bu sezon 5. galibiyetini elde etti.

SuperFile Trackhouse takımının İspanyol pilotu Raul Fernandez, liderin 4.260 saniye gerisinde ikinci, Aprilia takımından İspanyol Jorge Martin ise 6.890 saniye farkla üçüncü oldu.

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu (Prima Pramac Yamaha), yaşadığı mekanik sorun ndeniyle yarışı tamamlayamadı.

Sezonun 18. etabı Avustralya Grand Prix'si, 25 Ekim'de koşulacak.

MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

1. Jorge Martin (İspanya): 355

2. Marc Marquez (İspanya): 353

3. Marco Bezzecchi (İtalya): 309

4. Ai Ogura (Japonya): 259

5. Pedro Acosta (İspanya): 258

21. Toprak Razgatlıoğlu (Türkiye): 18

Kaynak: AA
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