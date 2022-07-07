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Manyetik kumda voleybol turnuvası başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Manyetik kumda voleybol turnuvası başladı

Ordu'nun Ünye Belediyesi ve Su Sporları Derneği tarafından organize edilen 'Manyetik Kum Voleybol Turnuvası Veteranlar' maçı başladı.

Ordu'nun Ünye Belediyesi ve Su Sporları Derneği tarafından organize edilen 'Manyetik Kum Voleybol Turnuvası Veteranlar' maçı başladı.

Ünye'de, 21'inci Kültür, Sanat ve Turizm Festivali dahilinde düzenlenen Manyetik Kum Voleybol Turnuvası Yalı kumsalında 3 müsabaka ile başladı. Beden eğitimi öğretmenleri ve voleybol antrenörlerinden oluşan ve veteranlar müsabakası ile başlayan ve 17 takımın katıldığı turnuvada 4 grup oluşturulurken, final müsabakası ise 21 Temmuz tarihinde yapılacak.

Turnuva ile ilgili açıklama yapan komite sözcüsü Buket Akkaya, "Bu yıl 3'üncüsünü düzenlediğimiz bu turnuvadaki muhteşem ortamdan dolayı herkese teşekkür ediyorum. Bu yıl turnuvada 8 bayan takımı ile 9 tane erkek takımımız mücadele edecek. Ünye Belediyesi, Su Sporları Derneği ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ünye Belediyesi voleybol Ordu Ünye Spor Haberler

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