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Manisa'da sutopu heyecanı başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Manisa'da sutopu heyecanı başladı

Sutopu Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan U15 Kadınlar 1.Lig 2.Devre ve U15 Erkekler 2.Lig Grup ve final müsabakaları Manisa'da başladı.

Sutopu Federasyonu'nun 2021-2022 sezonu faaliyet programında yer alan U15 Kadınlar 1.Lig 2.Devre ve U15 Erkekler 2.Lig Grup ve final müsabakaları Manisa'da başladı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün ev sahipliğinde Atatürk Olimpik Spor Kompleksi Yüzme Havuzu'nda 3 gün sürecek olan müsabakalarda oynanan ilk maçlar büyük çekişmeye sahne oldu. Kadınlarda Galatasaray, Dalton Koleji, ODTÜ ve Adalar Su Sporları kulüpleri yer alıyor. Erkeklerde ise Manisa Su Sporları, Bursa Büyükşehir Belediyesi, 35 Sutopu Yüzme, Selçuklu Belediyesi ve Dalton Koleji kulüpleri yer alıyor.

Müsabakalara katılan tüm takımlara başarılar dileyen Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk, "Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak su sporları konusunda önemli müsabakalara ev sahipliği yapıyoruz. Çok iyi tesislere ve alt yapıya sahibiz. Türkiye'de sayılı havuzlardan biri de ilimizdedir. Bu yüzden önemli organizasyonlarda Manisa tercih ediliyor. Bundan da mutluluk duyuyoruz. Büyük organizasyonların burada olması da Manisa'yı tanıtmada önemli rol oynuyor. Tüm takımlarımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize iyi bir müsabaka geçirmelerini diliyorum" diye konuştu. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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