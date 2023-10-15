Manisa'da Paraşüt Sporu Yükselişte

- Manisa, paraşüt sporcularının yeni üssü haline geliyor

Hakan Akdem: "Hem mesafe hem de eğitim anlamında potansiyeli yüksek bir bölge"

MANİSA - Tarihi ve kültürel zenginlikleriyle ön plana çıkan Manisa, gerek profesyonel gerekse eğitime yeni başlayan paraşüt sporcularının da uğrak noktası haline geldi. Hava şartları ve yükseklik bakımından hem eğitimler için hem de uçuş deneyimi yaşamak isteyen misafirler için oldukça elverişli olan Saruhanlı ilçesine bağlı Çınaroba Mahallesi, haftanın 7 günü paraşüt sporcularını ağırlıyor.

Binlerce yıllık geçmişiyle gerek tarihi gerekse de doğasıyla Türkiye'nin en zengin illeri arasında yer alan Manisa, farklı alanlarda geliştirilen spor dallarıyla da ön plana çıkıyor. Yamaç paraşütü olarak bilinen spor denildiğine akla Muğla'nın Fethiye ilçesi gelse de paraşüt sporcuları iklim, hava ve coğrafi şartları nedeniyle sıklıkla Manisa'dan kanat açıyor. Saruhanlı ilçesine bağlı Çınaroba Mahallesi'nin üst kesimlerinden kanat açan sporcular bölgeden çevre illere kadar uçuş gerçekleştirebiliyor. Korkutucu derecede yüksek olmaması da hem sporcuların bölgede rahatça eğitim yapabilmesini sağlıyor hem de yükseklik korkusu yaşayan misafirlerin de uçuş deneyimi yaşamasına imkan veriyor. Paraşütçülerin bölgeye gösterdiği yoğun ilgi sonrası mahallenin adını taşıyan Çınaroba Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü kuruldu. Bölgenin hava sporları üssü haline gelmesini isteyen kulüp, atlayış gerçekleştirilen yolda iyileştirmelerin yapılmasını istedi.

Hakan Akdem: "Sporun gelişimi ve sporcuların yönlendirilmesi amacıyla burada eğitimler de verebiliyoruz"

Çınaroba Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü kurucularından ve Tandem Pilotu Hakan Akdem, bölgeye gelen vatandaşları da misafir ederek uçuş deneyimi yaşamasını sağlıyor. Sporun geliştirilmesi amacıyla çalışmalar yürüttüklerini söyleyen Akdem, "Tandem pilotluğu yapıyorum. Burada tandem ikili uçuş gerçekleştiriyoruz. Gelen misafirlerimizi burada ağırlayıp, uçuşlarımızı gerçekleştirebiliyoruz. Çınaroba Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü olarak yeni bir kulübüz. Amacımız tabi ki sporun gerektirdikleri doğrultusunda hareket etmek ve yeni nesillere bu sporu aktarabilmek. Maalesef insanlarda olumsuz düşünceler oluşabiliyor. Bunları önyargı olarak görüp burada tandemle kırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Sporun gelişimi ve sporcuların yönlendirilmesi amacıyla burada eğitimler de verebiliyoruz. Burada çalışmalar yapabiliyoruz" dedi.

"Hem mesafe hem de eğitim anlamında potansiyeli yüksek bir bölge"

Çınaroba Mahallesi'nin gerek uçuş gerekse eğitim anlamında oldukça yüksek bir potansiyele sahip olduğunu belirten Akdem, "Bölge olarak Çınaroba harika bir bölge. Her dönem kışın dahi buradan uçuşlar gerçekleştirilebiliyor. Tepe yüksekliği 260 metre. Görsel anlamda da korkutucu bir görsel olmadığı için buraya gelen sporcular korku yaşamadan bu spora başlangıç yaparak devamlılığını da getirebiliyor. Hem mesafe hem de eğitim anlamında potansiyeli yüksek bir bölge" diye konuştu.

Mahalle halkıyla da bütünleştiklerini belirten Akdem, "Halkla bütünleşik hareket ediyoruz. Biz aynı zamanda da doğa sporları kulübüyüz. Burada hedefimiz doğayı tamamiyle yaşamak ve gökyüzüyle insanları buluşturmak. Çınaroba halkımız da bize çok destek veriyor. Biz buranın daha aktif hale gelip bölge kulüpleriyle birlikte hareket ederek buranın gelişmesini istiyoruz. Bu açıdan da hem Manisa Büyükşehir Belediyesi ile hem de Saruhanlı Belediyesi ile gerekli görüşmeleri yapmaya devam ediyoruz" dedi.

Paraşüt sporunun geliştirilmesi ve sağlıklı bir şekilde gelecek nesillere aktarılması amacıyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için proje hazırlığında olduklarını söyleyen Akdem, "Bizim kutlu günlerimiz var bu özel günlerde de halkımızla bütünleşerek projeler geliştiriyoruz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramında da küçük kardeşlerimizi bu sporla bütünleşmeleri amacıyla uçurmak istiyoruz. Bununla ilgili de gerekli adımları atacağız. Buradaki en büyük eksiğimiz çıkış yolumuz. Çıkış yolunun da düzenlenerek buranın daha aktif hale gelmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ünal Özkaya: "Her insanın bunu deneyimlemesi gerekiyor"

Arkadaşlarının tavsiyesi üzerine uçuş deneyimi yaşamak amacıyla Çınaroba Mahallesi'ne gelen Ünal Özkaya, "Arkadaşlarımın tavsiyesi üzerine Hakan hocamla uçmak için buraya geldim. Bu bölgeyi zaten daha önceden biliyordum. Ancak uçuş deneyimi de yaşamak istedim. Bana söylendiğine göre her insanın bunu deneyimlemesi gerekiyor. Hakan hocam da bu konuda bizlere yardımcı oluyor" dedi.