Manisa Büyükşehir Belediyespor, FC Porto'yu 80-70 yenerek gruplara kaldı

FIBA Avrupa Kupası Elemeleri B Grubu'nda Manisa Büyükşehir Belediyespor, FC Porto'yu 80-70 yenerek gruplara kalmayı başardı. Cruz 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu.

FC Porto : 80-70

Ersan ERDOĞAN / MANİSA,

SALON: Muradiye

HAKEMLER: Georgios Poursanidis, Radomir Vojinovic, Igor Mitrovski

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Russell 12, Cruz 17, Luther 15, Anderson, Terry 10, Roberson 16, Berkay 1, Tolga, Mustafa, Ayberk 7, Dorukhan, Ragip 2

FC PORTO: Melvin 13, Barber 13, Omlid 6, Fayne 18, Kloof 10, Cardoso 6, Gomes, Guerreiro 2, Queiroz, Silva, Camacho 2

1'İNCİ PERİYOT: 23-14

İLK YARI: 43-32

3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-49

5 FAUL: 31.59 Terry ( Manisa BBSK)

FIBA Avrupa Kupası (Europe Cup) Elemeleri B Grubu'na ev sahipliği yapan Manisa Büyükşehir Belediyespor, Nevezis'ten sonra son maçta Portekiz ekibi FC Porto'yu da 80-70 yenerek adını gruplara yazdırmayı başardı.

Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk periyodu 23-14, ilk yarısı 43-32, üçüncü periyodu da 65-49 Manisa BŞB'nin üstünlüğüyle bitti. Avrupa'daki ilk sezonunda yoluna grup aşamasında devam etmeyi başaran Manisa BŞB'de Cruz 17 sayıyla takımının en skorer ismi oldu. Manisa BŞB, Avrupa Kupası'nda normal sezonda E grubunda yer alacak.