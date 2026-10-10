Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 35-30 yendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 35-30 yendi. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-13 önde tamamlayan Manisa temsilcisi, ikinci yarıda da iyi oyununu sürdürerek sahadan galip ayrıldı.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 35-30 yendi.
Konuk ekip, Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-13 önde tamamladı.
İkinci yarıda iyi oyununu sürdüren Manisa temsilcisi, müsabakadan 35-30 galip ayrıldı.
Kaynak: AA