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Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 35-30 yendi

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 35-30 yendi. Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-13 önde tamamlayan Manisa temsilcisi, ikinci yarıda da iyi oyununu sürdürerek sahadan galip ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 6. haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Göztepe'yi 35-30 yendi.

Konuk ekip, Celal Atik Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 17-13 önde tamamladı.

İkinci yarıda iyi oyununu sürdüren Manisa temsilcisi, müsabakadan 35-30 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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