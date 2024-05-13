Manchester United, Old Trafford'daki çatı akıntısı nedeniyle alay konusu oldu

MANCHESTER UNITED, Arsenal'a 1-0 yenildikleri maç sonrasında yaşanan fırtına nedeniyle Old Trafford'un çatısından akan su şelalesi yüzünden alay konusu oldu.

Leandro Trossard'ın golü, Arsenal'ın Premier Lig'de zirveye yerleşmesine ve Manchester City üzerindeki şampiyonluk baskısını artırmasına neden oldu. Bu arada, Manchester United ise son sekiz lig maçından yalnızca birini kazanabildi.

Ancak saha içindeki sorunlar, Old Trafford'daki problemlerin yüzeyini sıyırmaktan öteye gitmiyor.

Yeni ortak sahibi Sir Jim Ratcliffe kulüpte personel değişiklikleri yapmaya devam ederken, stadyum ciddi bir endişe kaynağı olmaya devam ediyor.

Bir süredir alay konusu olan "akıntılı" çatı, taraftarlar tarafından geçen ay eski iskeleye dikkat çekilmesiyle gündeme gelmişti. Ratcliffe yeni bir stadyum yapma fikrini öne sürse de, Manchester United şu anda eskiyen Old Trafford ile baş başa kalmış durumda.

Stadyumun bariz kusurları, Pazar günü maçın son düdüğünden hemen sonra tüm çıplaklığıyla sergilendi.

Çatıdan sızan ve saha kenarındaki koltuklara dökülen büyük miktarda su, gökyüzü açıldığında görülebiliyordu.

Bu durum, birçok futbol fanatiğinin sosyal medyada tepki göstermesine neden oldu. Bir kullanıcı, "Bu çok utandırıcı ????????," derken, bir diğeri "Yeni bir stadyum yapın artık," diye ekledi.

Bir başka kullanıcı, "Yağmur yağdığında, bardak taşar," yorumunu yaparken, bir diğeri ise "Herhangi bir kulüp için bu çok utanç verici, hele ki Manchester United için," dedi.

Bir diğer yorumda ise, "Bu kulüpte saha içinde ve dışında her şey akıyor," ifadesi kullanıldı.