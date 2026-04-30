Manchester United, Kobbie Mainoo ile sözleşme uzattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, 21 yaşındaki orta saha Kobbie Mainoo ile Haziran 2031'e kadar geçerli yeni bir sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesaplarından, 21 yaşındaki Gana asıllı İngiliz futbolcu için "Bizden biri. Kobbie Mainoo, burada kalmaya devam edecek." notu paylaşıldı.

Bu sezon Premier Lig'de 24 maçta oynayan Mainoo, İngiltere Milli Takımı'nda ise 12 kez forma giydi.

Genç futbolcunun, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılacak İngiltere'nin de kadrosunda yer alması bekleniyor.

Kaynak: AA / Fatih Erel
