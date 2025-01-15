Manchester City, bu kez de 90+2'de kabusu yaşadı

Premier Lig'in 21. haftasında Pep Guardiola'nın ekibi Manchester City deplasmanda Thomas Frank'in yönetimindeki Brentford ile 2-2 berabere kaldı.

İKİNCİ YARI GOL YAĞDI

G-Tech Community Stadyumu'nda oynanan maçta Manchester City'nin gollerini 66. ve 78. dakikalarda Phil Foden kaydetti. Brentford'un ilk golünü ise 82. dakikada Yoane Wissa kaydetti. Wissa, 36 gol ile Brentford tarihinin Premier Lig'deki en golcü oyuncusu oldu. Brentford'a beraberliği getiren golü ise 90+2'de Christian Nörgaard kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City'nin puanı 35'e, Brentford'un ise 28'e yükseldi. Ligin bir sonraki haftasında Manchester City, Ipswich Town'a konuk olacak, Brentford ise sahasında Liverpool'u ağırlayacak.