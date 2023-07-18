Manavgatlı Mehmet Başkan Bozkurt, Milli Takım seçmelerine gitmeye hak kazandı

662. Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde Teşvik-2 boyunda 3. olarak Tozkoparan boyuna yükselen Manavgatlı Mehmet Başkan Bozkurt, U13 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda 3. olarak Milli Takım seçmelerine gitmeye hak kazandı.

Mehmet Başkan Bozkurt, Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen U11- U13 Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye üçüncüsü oldu. Yağlı güreşle birlikte, minder güreşini de sürdüren Manavgat Belediyespor Kulübü Güreşçisi Mehmet Başkan Bozkurt, Milli Takım seçmelerine gitmeye hak kazandı.

Antrenörleri eski başpehlivanlardan Bayram Ertan ile Ercan Keskin, Mehmet Başkan Bozkurt'un her iki branşı da başarıyla götürdüğünü, gelecekte kendisinden gerek yağlı güreşte gerekse minderde önemli başarılar beklediklerini dile getirdi.

Manavgat Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Süleyman Karakaya, genç sporcuyu ve antrenörlerini kutlayarak başarıların devamını diledi. - ANTALYA