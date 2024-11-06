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Malmö Teknik Direktörü Rydström: 'Hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık'

Malmö Teknik Direktörü Rydström: 'Hak etmediğimiz bir mağlubiyet yaşadık'
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'a 2-1 yenilen Malmö'nün teknik direktörü Henrik Rydström, yaşanan kaybın haksız olduğunu savundu ve yakaladıkları fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk olduğu Beşiktaş'a 2-1 yenilen İsveç ekibi Malmö'de teknik direktör Henrik Rydström, hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.

Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Rydström, "Yakaladığımız net fırsatlar vardı. Hak etmediğimiz bir mağlubiyet oldu. Beşiktaş, yakaladığı fırsatları golle sonuçlandırdı. Biz ise gole çeviremedik. Geriye düştükten sonra düşüş yakaladık. Toparlanamadık. Maçın geneline baktığımızda galibiyeti hak eden taraf olduğumuza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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