Malatya'nın Kale ilçesinde 100. Yıl Cumhuriyet koşusu düzenlendi.

Kale Kaymakamlığı koordinesinde Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve Türkiye Atletizm Federasyonu Malatya İl Temsilciliği tarafından desteklenen programda minikler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 400 metre ve 1500 metre yarışmaları yapıldı.

Yarışmaların ardından eğitmenler tarafından hazırlanan parkurlarda gençler çeşitli sportif faaliyetlere katıldı.

Kale Kaymakamı Mustafa Aksoy, programda, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında çeşitli faaliyetler planladıklarını belirterek, "Bu doğrultuda ilçemizde birçok program yaptık ve yapmaya da devam ediyoruz. Bugün de bu kapsamda gençlerimizin katılımı ile atletizm müsabakaları düzenledik. Gençlerimiz ile spor yaparak keyifli dakikalar geçirdik." dedi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren yarışmacılara madalya ve çeşitli hediyeler verildi.

Programa Kale Belediye Başkan Vekili Hasan Ayaz, Kale Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Celal Genç, Kale İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Bulut, Kale Belediyesi Gençlik Merkezi sorumlusu Serdar Koca, okul idarecileri, öğretmenler, vatandaşlar, gençler ve öğrenciler katıldı.