Malatya'da Satranç hakemi ihtiyacı giderilecek Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Malatya Satranç Aday Hakem Kursu tamamlandı. Türkiye Satranç Federasyonu tarafından organize edilen Malatya Satranç Aday Hakem Kursu tamamlandı. Hakem kursu ile Malatya'da satranç hakem ihtiyacı giderilecek. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonunda 3 gün süren hakem kursuna 20 kursiyer katıldı. Üç gün süren satranç aday hakem kursunun son gününde sınav düzenlendi. Sınavda başarılı olanlar, aday hakem olarak satranç camiasına adım atacaklar. Başarılı olan hakemlerin göreve başlamasıyla Malatya'da satranç hakem ihtiyacı giderilecek. - MALATYA İhlas Haber Ajansı / Spor Malatya Spor Haberler

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