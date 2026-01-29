Bahçeşehir Koleji'nin ABD'li oyuncusu Malachi Flynn, Türk vatandaşı oldu
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın oyuncusu Malachi Flynn'in Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri tamamlandı. Flynn, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda devşirme oyuncu olarak tercih edilebilir.
Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı'nın formasını giyen ABD'li oyuncu Malachi Flynn'e Türk vatandaşlığı verildi.
Oyun kurucu pozisyonunda forma giyen 27 yaşındaki basketbolcunun Türk vatandaşlığına geçiş işlemleri tamamlandı.
Bahçeşehir Koleji'nin ABD merkezli X sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "Yıldız oyuncumuz Malachi Flynn artık Türk vatandaşı." ifadesi kullanıldı.
Malachi Flynn'in A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda devşirme oyuncu olarak tercih edilmesi bekleniyor.
Kariyerinde NBA ekipleri Toronto Raptors, New York Knicks ve Detroit Pistons'ın formalarını giyen Flynn, bu sezon başında Bahçeşehir Koleji'nin kadrosuna dahil edilmişti.