Madrid Açık'ta tek kadınlarda Marta Kostyuk şampiyon oldu

İspanya'da düzenlenen Madrid Açık Tenis Turnuvası finalinde, Rus rakibi Mirra Andreeva'yı 2-0 yenen Ukraynalı raket Marta Kostyuk, tek kadınlarda şampiyonluğa ulaştı.

Başkent Madrid'deki organizasyonun finalinde 23 yaşındaki Ukraynalı tenisçi, 19 yaşındaki Rus raket Mirra Andreeva ile karşı karşıya geldi.

26 numaralı seri başı Ukraynalı tenisçi, 1 saat 21 dakika süren karşılaşmada 9 numaralı seribaşı Rus rakibini 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek ilk kez WTA 1000'de şampiyon oldu.

Kostyuk, kariyerindeki üçüncü, 250 seviyesinin üzerindeki ilk şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA / Fatih Erel
Canlı anlatım: Samsun'da ilk yarıda goller üst üste

Samsun'da goller peş peşe! Neler oluyor neler
Haberler.com
500

Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Süper Lig'e çıkan Amedspor'a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler

Amedspor'a Süper Lig devlerinden peş peşe tebrikler
Beylikdüzü'nde araç içerisinde silahla vurulmuş halde bulundu

Sır dolu olay! Aracın içine bakan arkadaşları dehşetle karşılaştı
İstanbul’da kan donduran olay: Kayınvalide gelinini öldürdü

Kayınvalide gelinine kurşun yağdırdı
Sözde fenomenden skandal çıkış: Çıplak ayağımı da atabilirim

Ayağıyla prim kasan sözde fenomenden skandal savunma

Türk siyasetinde Süleyman Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim

Türk siyasetinde Soylu dönemi kapanıyor: 'Veleddalin amin' diyeceğim
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 3 çocuk çağrılarımızın haklılığı ispat edilmiş oldu

Erdoğan "maalesef" diyerek açıkladı: Haklılığımız ispat edilmiş oldu