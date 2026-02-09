Haberler

Patriots'tan Mack Hollins, Super Bowl maçına "hapishane tulumu ve prangayla" geldi

Güncelleme:
New England Patriots oyuncusu Mack Hollins, Super Bowl öncesinde hapishane tulumu ve prangalarla görüntülenerek dikkatleri üzerine çekti. Bu ilginç protesto eylemi, sosyal medyada geniş yankı buldu.

New England Patriots forması giyen Mack Hollins, Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'a "hapishane tulumu ve ayağında prangayla" geldi.

Kaliforniya eyaletinin Santa Clara kentindeki Levi's Stadı'nın koridorlarında maç öncesi görüntülenen Hollins'in tulumunda Colorado'daki yüksek güvenlikli bir hapishaneye atıfta bulunan "Range 13" yazarken 32 yaşındaki oyuncu, ellerindeki kelepçeler ve yüzündeki plastik maskeyle ilgi odağı oldu.

Hollins'in görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılırken Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) görevlilerinin göçmenlere ve ABD vatandaşlarına yönelik tutumunu protesto ettiği yorumları yapıldı.

Super Bowl'da New England Patriots'ı 29-13 yenen Seattle Seehawks, tarihindeki ikinci şampiyonluğunu elde etti.

Kaynak: AA / Yunus Kaymaz - Spor
