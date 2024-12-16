Yıldız futbolcu, Beşiktaş maçının devre arasında kardeşinin vefat ettiğini öğrendi

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Adana Demirspor'un futbolcusu Maestro, ilk yarıyı 2-0 önde kapattıkları karşılaşmanın devre arasından acı bir haberle sarsıldı.

DEVRE ARASINDA KARDEŞİNİ KAYBETTİĞİNİ ÖĞRENDİ

Adana Demirspor'un eski başkanı Murat Sancak, Beşiktaş maçı sırasında Maestro'nun kardeşinin vefat ettiğini duyurdu. Akdeniz ekibinin Angolalı orta sahası Maestro da devre arasında kardeşinin vefat ettiği haberini aldı.

YİNE DE İKİNCİ YARIYA ÇIKTI

Murat Sancak, Beşiktaş'a karşı ilk 11'de sahaya çıkan Maestro ile ilgili olarak "Maestro, devre arasında kardeşinin ölüm haberini almasına rağmen, 'Takımımı yalnız bırakmayacağım.' dedi ve sahaya çıktı. Allah gani gani rahmet eylesin kardeşim" paylaşımını yaptı.