Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu 3 Kategoride Şampiyonluk Yaşadı

Bir günde üç farklı kategoride şampiyonluk yaşayan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu'nun Müdürü Mustafa Bay, okulun bir marka olduğunu söyledi.

Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu, bir günde 3 farklı şampiyonluk yaşadı. Futsal Yıldız Erkekler, Baskatbol Yıldız Kızlar ve Basketbol Yıldız Erkekler kategorilerinde gelen şampiyonluk okulda büyük sevinç yaşattı. Şampiyonluklarda emeği geçen herkese tek tek teşekkür eden Okul Müdürü Mustafa Bay, "Başta teknik heyet ve sporcularımız olmak üzere idarecilerimize, Beden Eğitimi öğretmenlerimiz Senai Yıldız, Göknur Özcan, Nagihan Namlegji ve Vedat Şeref'e, tüm öğretmenlerimize, aile birliği ve destek olan velilerimize sonsuz teşekkürler. Ayrıca şimdiden 3 branşta grup ve Türkiye finallerine katılacağız" dedi.

Futsal takımının başarısını değerlendiren Müdür Bay, "Okul tarihimizdeki ilk futsal şampiyonluğu hayırlı olsun. Bu noktoda özellikle Beden Eğitimi Vedat Şeref'in takımının hazırlanmasında ve teknik yönetimi nedeniyle ayrı bir yeri var. Futsalda artık Türkiye Şampiyonasında da centilmence mücadele ve madalya bekliyoruz" diye konuştu.

Macide Gazioğlu'nun marka bir okul olduğunu belirten okul müdürü Mustafa Bay, "Şampiyonluk getiren kız ve erkek basketbol takımlarımızı kutluyoruz. İlk 4 'e kalan tek devlet okulu olarak şampiyonluk ipini göğüsleyen ve Türkiye yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazanan takımımızla gurur duyuyoruz. Küçükler Erkek Basketbol'da da Bronz madalya kazandık. Ayrıca Yüzmede 6 şampiyonluk, yine Kickboksta 1 Bursa Şampiyonluğumuz var. Sportif başarıların yanı sıra, bu sene e-twinning School belgesi aldık. TEKNOFEST alanında öğrencimiz Türkiye 2.'liği kazandı. Akademik başarıların projelendirmesini de şimdiden yapmaya çalışıyoruz. Katkısı ve emeği geçen, kişi ve kurumlara, görünen ve görünmeyen tüm kahramanlara teşekkür ediyoruz. Özellikle okulumuzun binasını ablası Macide Gazioğlu adına yaptıran Bursalı hayırsever Sayın Sebahattin Gazioğlu'na şükranlarımızı sunuyoruz" diye konuştu.

Osmangazi Milli Eğitim Müdürü Metin Sezer, şampiyon olan Macide Gazioğlu Kükürtlü Ortaokulu yönetimi ve sporcularını makamında ağırladı. Samimi bir ortamda geçen ziyarette Başkan Sezer, tek tek bütün sporcu öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - BURSA